Стало известно о состоянии беременной, пострадавшей в ДТП в Крыму

Симферополь, 31 июля. Медики оперативно доставили пострадавшую в аварии в Крыму беременную девушку из Белогорской центральной районной больницы в перинатальный центр, а затем в больницу скорой помощи №6 в Симферополе. Для этого была задействована санитарная авиация.

Пострадавшей девушке 18 лет, она находится на 25-й неделе беременности. Ранее ее состояние оценивалось как средней тяжести.

Напомним, что смертельное ДТП произошло рано утром на трассе «Таврида» возле поворота на село Русаковка Белогорского района в Крыму.

Согласно имеющимся данным, водитель микроавтобуса, ехавшего из Краснодара в Севастополь, не справился с управлением. В результате этого произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ», стоявшим на автобусе. В аварии погиб водитель микроавтобуса и восемь пассажиров.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили по факту ДТП два уголовных дела.