Названа возможная причина смерти рэпера Энди Картрайта

Санкт-Петербург, 31 июля. Возможной причиной смерти рэпера Энди Картрайта мог стать сердечный приступ. Об этом сообщает портал Mash.

Ранее экспертиза не выявила следов наркотиков в крови исполнителя, тело которого было обнаружено накануне в петербургской квартире. Кроме того, на теле умершего отсутствовали следы инъекций.

По данным портала, жена рэпера подтвердила адвокату, что у ее мужа были проблемы с сердцем. Она заявляла, что Картрайт впал в депрессию из-за того, что потерял работу во время пандемии. На фоне возникших проблем он, по ее словам, пристрастился к наркотикам.

Ранее сообщалось, что расчлененное тело Картрайта было найдено вечером 29 июля в доме на Невском проспекте. Супруга утверждала, что обнаружила мужа мертвым, решила, что причиной стали наркотики, и приняла решение избавиться от тела по частям. Свой поступок она объяснила желанием спасти супруга от позора. Следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве. На данный момент вдова находится в статусе свидетеля.

Друг Картрайта отверг версию о том, что у музыканта были проблемы с наркотиками. По его словам, ничего подобного рэпер никогда не употреблял, но имел имел алкогольную зависимость и часто уходил в запой. Жену исполнителя он назвал вполне адекватной. Он отметил, что никогда не замечал в ее поведении никаких странностей.