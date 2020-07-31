Климатолог объяснила причины аномально жаркого лета

Москва, 31 июля. Климатолог Екатерина Пестрякова объяснила причины жаркого лета в этом году. По ее словам, оно обусловлено сменой западного ветра на южный.

Специалист добавила, что во всем северном полушарии в ближайшие годы будет расти температура. Два года очень аномальные по всему земному шару, сказала в беседе с Ura.ru Екатерина Пестрякова

«Тренд такой — для северного полушария, где больше суши, температура растет, так как оно быстрее прогревается и быстрее остывает. К примеру, на Алтае сейчас жарче, чем в Сочи. В Челябинске также наблюдался температурный рекорд — 42 градуса в тени, а в Крыму 40 градусов», — объяснила климатолог.

Она также добавила, что в последнее время южный ветер стал преобладать над западным. На фоне этого будут происходить стихийные явления, в том числе смерчи и шквалы. По словам климатолога, в этих процессах задействован такой климатообразующий фактор как подстилающая поверхность. На нее, как заметила Пестрякова, оказывает влияние человек, осваивая дикую природу.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал об аномальной погоде в России. По его словам, погода на территории страны напоминает «войну севера с югом», то есть на юге холоднее, чем на севере. В северной части РФ аномально высокая температура, значительно превышающая климатическую норму.