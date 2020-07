Новый клип Билли Айлиш My future собрал 4 млн просмотров за несколько часов

Москва, 31 июля. Певица Билли Айлиш представила новую песню My future, клип на песню появился в YouTube.

В новой балладе Айлиш рассказала, что влюблена в свое будущее и не может дождаться встречи с ним.

«Мы написали эту композицию в самом начале карантина. Она действительно очень личная и особенная для меня. Когда мы работали над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии», — призналась исполнительница.

Анимированный ролик на новую песню снял режиссер Эндрю Онорато. За несколько часов клип набрал более 4 млн просмотров на YouTube.

My future ― первая работа Билли Айлиш с января. В начале года певица представила песню No time to die для нового фильма о Джеймсе Бонде.

Ранее Билли Айлиш призналась, что секрет ее необычного и даже загадочного имиджа кроется в неудачах в личной жизни. Исполнительница в свои 18 лет уже завоевала множество наград. Ее хит Bad Guy вышел на первое место в Billboard Hot 100 в США. И при всем при этом у Айлиш, по ее словам, совершенно не складываются отношения с противоположным полом.