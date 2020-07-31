Губернатор ЯНАО Артюхов заразился коронавирусом

Салехард, 31 июля. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заявил о том, что заболел коронавирусом. О заболевании он рассказал через Instagram в ходе обращения к жителям региона.

Он отметил, что за сутки заболевание выявляется у 100 человек, что довольно большое число, по его мнению. Артюхов сообщил, что днем ранее сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным. Глава округа сейчас находится дома на изоляции.

«На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы», — обратился губернатор.

Он констатировал, что пришлось отменить запланированные на следующую неделю мероприятия, включая поездки в отдаленные населенные пункты. Дмитрий Артюхов пообещал активно включиться в работу, как только тест на коронавирус будет отрицательным.

Люди в комментариях подчеркивали, что от инфекции никто не застрахован. Они желали губернатору скорейшего выздоровления.