Звезда «Папиных дочек» оказался прикован к инвалидной коляске

Москва, 31 июля. Известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки» Михаил Казаков оказался прикован к инвалидной коляске. Недавно актер перенес серьезную операцию и получил запрет на самостоятельно передвижение.

В своем Instagram артист опубликовал снимок собственных ног. Фотография бы не привлекла внимание общественности, если бы она не была сделана с инвалидной коляски. Нижние конечности актера покрыты бинтами.

«ЛФК и ОФП в одном бульоне, просто добавь воды», — подписал публикацию пострадавший.

Казаков имел в виду лечебную физическую культуру и общую физическую подготовку, которые необходимы людям, залечивающим раны. На снимке видно, что даже в тяжелом состоянии Казаков работает на своем загородном участке, обеспечивая организм необходимой нагрузкой. Перенесшему серьезное хирургическое вмешательство актеру еще придется долго трудиться, чтобы восстановить организм и буквально встать на ноги.

Дело в том, что три недели назад артист упал с 12-метровой высоты, что чуть ниже стандартной пятиэтажной «хрущевки». В результате ноги знаменитости были серьезно повреждены, и во время операции кости нижних конечностей медики скрепили титановыми пластинами.

Врачи не стали обнадеживать звезду телесериала и обещать ему скорое выздоровление. Вполне возможно, что на восстановление уйдет порядка полугода, однако актер не собирается отчаиваться. По словам «Полежайкина», «это все ерунда». Артист отметил, что ему нужно оправиться как можно быстрее, так как у него много работы и ему необходимо обеспечивать семью, пишут «Дни.ру».

Стоит сказать, что сейчас большинство артистов из сериала «Папины дочки» привлекают внимание СМИ. Как сообщалось ранее, вступившая в отношения с актером Павлом Прилучным Ярослава Карпович может занять в «Мажоре» место Карины Разумовской.