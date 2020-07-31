США многомиллионными вливаниями делают из Украины «средство сдерживания» России

Американские сенаторы предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов. С помощью этих вливаний Вашингтон делает из Киева «средство сдерживания» России, считает политолог Владимир Брутер. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что сенаторы США от Республиканской и Демократической партий внесли законопроект о ежегодном предоставлении Киеву 300 миллионов долларов. Средства должны быть направлены на военную помощь, в том числе — на предоставление оружия. Также американские сенаторы собираются выделять по четыре миллиона долларов на подготовку украинских военных.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, зачем США собираются закрепить финансовые обязательства перед Киевом в виде закона.

«Для Соединенных Штатов это очень скромные размеры помощи, конечно. А нужна она для того, чтобы Украину использовать по назначению. Украина должна быть «средством сдерживания» России и, очевидно, за это она должна получать деньги. Если она не будет за это получать средства, то мы увидим некую турбулентность или волатильность в украинской элите, которая будет постоянно скатываться на желание неких соглашений с Россией», — сказал Владимир Брутер в комментарии ФАН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что США планомерно наращивают военную помощь Киеву, рассчитывая тем самым закрепить свое влияние на Украину. Владимир Брутер считает, что финансовыми вливаниями Вашингтон усиливает зависимость украинского руководства от Соединенных Штатов.