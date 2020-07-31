Фигуристка Боброва выложила фото в рубашке на голое тело в поддержку женщин

Москва, 31 июля. Российская фигуристка Екатерина Боброва приняла челлендж в поддержку женщин от своей коллеги Евгении Медведевой. В Instagram спортсменка выложила довольное откровенное фото.
На кадрах девушка изображена сидящей на полу в величественной позе. Пикантности добавляет то факт, что одежды на спортсменке оказалось по минимуму, а ее наготу скрывает лишь рубашка, накинутая на голое тело.
«Спасибо Евгении Медведевой за передачу эстафеты #womanpowerment, ведь мне есть, что сказать. Очень много забастовок, митингов и прочее устраивают женщины всего мира, чтобы доказать, чтобы их услышали, поняли, обратили внимание. И вроде это должно нас подбадривать! Но не всегда это имеет эффект», — написала Боброва в посте.
Она также подчеркнула, что каждая женщина прекрасна, адресовав свои слова всем представительницам прекрасного пола.
Каждая женщина по своему прекрасна и уникальна. • Спасибо @jmedvedevaj за передачу эстафеты #womanpowerment , ведь мне есть, что сказать. Очень много забастовок, митингов и прочее устраивают женщины всего мира, чтобы доказать, чтобы их услышали, поняли, обратили внимание. И вроде это должно нас подбадривать! Но не всегда это имеет эффект. Я про недавнюю чудовещную трагедию в мире фигурного катания... Каждая женщина хоть капельки, но сомневается в себе. И это нормально. Ведь каждая хочет добиться идеала. И я хочу, чтобы каждая девушка, женщина, в которой эта капелька сомнения есть, у которой не всё, на данный момент, удачно складывается в жизни, прочитала этот пост. Каждая женщина уникальна и прекрасна! ТЫ, которая читаешь эти слова, ПРЕКРАСНА! Порой, это не может увидеть каждый. Главное, чтобы ты это знала! И если в жизни снова придётся усомниться в себе, сохрани в закладки этот пост, и читай время от времени! С Любовью и пониманием. Катя Боброва P.s далее номинирую этих красоток @life_dynamics @blackswanei @m_a_r_i_y_ @margarita_tertychnaya
Эстафету челленджа Боброва передала фигуристкам Елене Ильиных, Марии Сотсковой и Маргарите Тертычной.
Поклонники в комментариях оценили не только идеальные формы спортсменки, изображенные на фото, но и слова в поддержку женщин.
«Смело и красиво, Катя, отличное фото и грамотные слова!», «Прекрасная Катюша, прекрасные слова. Как всегда умно и точно, без понта и пафоса», — отреагировали подписчики.