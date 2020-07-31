Фигуристка Боброва выложила фото в рубашке на голое тело в поддержку женщин

Москва, 31 июля. Российская фигуристка Екатерина Боброва приняла челлендж в поддержку женщин от своей коллеги Евгении Медведевой. В Instagram спортсменка выложила довольное откровенное фото.

На кадрах девушка изображена сидящей на полу в величественной позе. Пикантности добавляет то факт, что одежды на спортсменке оказалось по минимуму, а ее наготу скрывает лишь рубашка, накинутая на голое тело.

«Спасибо Евгении Медведевой за передачу эстафеты #womanpowerment, ведь мне есть, что сказать. Очень много забастовок, митингов и прочее устраивают женщины всего мира, чтобы доказать, чтобы их услышали, поняли, обратили внимание. И вроде это должно нас подбадривать! Но не всегда это имеет эффект», — написала Боброва в посте.

Она также подчеркнула, что каждая женщина прекрасна, адресовав свои слова всем представительницам прекрасного пола.

Эстафету челленджа Боброва передала фигуристкам Елене Ильиных, Марии Сотсковой и Маргарите Тертычной.

Поклонники в комментариях оценили не только идеальные формы спортсменки, изображенные на фото, но и слова в поддержку женщин.