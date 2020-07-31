Видео с голой Бузовой для Playboy взбудоражило фанатов

Москва, 31 июля. Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова обрадовала поклонников видео, которое было отснято специально для мужского эротического журнала Playboy. Новый пост звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

34-летняя ведущая шоу «Дом-2» в четвертый раз появилась на обложке мужского журнала. Певица поделилась этой новостью со своими фанатами и опубликовала пикантные снимки с фотосессии. Бузова в этот раз решила на радость фолловерам поделиться и видеороликом, на котором она запечатлена голой. Звезда позировала под собственную песню под названием «Вот она я» и показывала фигуру с выгодных ракурсов.

Взбудораженные поклонники телеведущей пришли в восторг и осыпали кумира многочисленными комплиментами.

«Идеальна» , «Шикарна», «Богиня», — восторженно писали поклонники Ольги Бузовой.

Ранее артистка удивила поклонников новой фотографией в коротком платье и брендовых туфлях на «железном друге». Новый снимок звезда опубликовала в своем профиле в Instagram. Бузова решила забраться на трактор и сделать новое фото для фанатов. Для этого артистка выбрала не рабочий комбинезон, а эффектное короткое платье синего цвета и лаковые туфли от Valentino.