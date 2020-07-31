На Украине из-за недостатка финансирования могут закрыться тысячи больниц и поликлиник

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) обнародовала очередной отчет о распределении бюджетных средств на поддержку государственных медицинских учреждений. Согласно официальной информации, в текущем году по разным причинам необходимых денежных поступлений были лишены более 500 стационаров и не менее 1500 амбулаторий. Катастрофическая нехватка денег и регулярные задержки зарплаты на местах привели к увольнению до 10 тысяч врачей, а также представителей среднего и младшего медперсонала. На этом фоне независимые эксперты прогнозируют украинской медицинской отрасли «окончательный коллапс». В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Одновременно курьезный и грустный случай произошел в одной из районных поликлиник Сумской области. Там некая врач-терапевт Ирина В. сначала в грубой форме оскорбила двух посетительниц своего кабинета — мать и дочь, а затем, вызвав полицию, попыталась обвинить их в «хамстве».

«Все эти люди (речь на тот момент шла уже о посетителях в целом. — Прим. ФАН) приходят ко мне с перегаром, меня этот перегар раздражает», — заявила доктор.

При этом В. не преминула упрекнуть одного из правоохранителей в том, что и от него «несет сивушными маслами». Впоследствии выяснилось, что и обвиненные пациенты, и стражи порядка пользовались антисептиками, предусмотренными для защиты от последствий пандемии COVID-19. Коллеги врача-терапевта Ирины попытались разрядить обстановку, объяснив всем участникам конфликта, что та «просто устала, мало зарабатывает и скоро вообще может оказаться на улице по сокращению штата». Но общую негативную картину инцидента эти объяснения не изменили: сигнал о служебном несоответствии указанного доктора поступил в структуры Министерства здравоохранения Украины.

Впрочем, говорить о том, что проявившая вопиющее невежество врач понесет заслуженное наказание, не приходится.

«Сегодня на Украине абсолютное большинство медиков в буквальном смысле этого слова оставляют за собой право грубить тем же посетителям и даже открыто издеваться над ними, — сказала в комментарии ФАН куратор киевской общественной группы «Пациенты за будущее» Антонина Мисюк. — Причина проста: из-за тотальной нищеты и отсутствия перспектив медработники обозлены. А это крайне негативно сказывается на нас, пациентах. Но подобная практика будет наблюдаться и в дальнейшем».

С этим мнением согласны и чиновники украинского Минздрава.

«В отдельно взятом случае с Ириной В. будет проведена беседа, [специалиста] лишат премии, — отметил в беседе с корреспондентом ФАН представитель ведомства. — Но таких Ирин В. по всей стране тысячи, испугать их уже нечем, и в обозримом будущем они сами могут оказаться рядовыми пациентами».

Могут. Как отмечено в отчете НСЗУ, уже до конца нынешнего года в стабильном государственном финансировании будет отказано не менее 485 клиникам и нескольким тысячам районных медучреждений.

«Задача нового этапа реформы здравоохранения на Украине — максимально оптимизировать как имущество медицинских заведений в целом, так и медперсонал в частности», — говорится в пояснительной записке к постановлению украинского правительства.

«Иными словами, уже к 2021 году многие украинские больницы и поликлиники, до сих пор сохраняющие свой «государственный» статус, будут либо приватизированы, либо ликвидированы, — предрек в доверительной беседе с корреспондентом ФАН куратор профсоюзных проектов в области медицины Станислав Буковец. — А выделяемые на медреформу 2,3 миллиарда гривен (около 6 миллиардов рублей. — Прим. ФАН) рано или поздно наверняка осядут на счетах клиник, обслуживающих местных власть имущих».

Подобную позицию отчасти разделяют и в самой Национальной службе здоровья.

«Многие больницы не получат необходимого финансирования, поскольку они не располагают необходимым оборудованием, — отметила исполняющая обязанности главы НЗСУ Оксана Мовчан. — Не все [медучреждения] отвечают базовым требованиям. Если в больнице или поликлинике нет технических средств или персонала для лечения, например, инсультов, денег [для таких медучреждений] не будет».

Тем временем на различных форумах в украинском сегменте Всемирной паутины все чаще появляются посты, призывающие врачей и даже младший медперсонал увольняться из украинских больниц.

«Лично я могу найти работу в Польше, — говорит автор одного из таких постов. — Если я не нужен нашему государству, то наши пациенты мне не нужны и подавно».

Далее последовало нецензурное замечание в адрес клятвы Гиппократа.