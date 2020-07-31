Садовод рассказал, как подготовить клубнику к зиме

Москва, 31 июля. Сезон клубники подошел к концу, однако подготовка культуры к зиме – один из самых сложных этапов в выращивании. Дзен-канал «Дневник садовода» подготовил советы, как правильно обрезать клубнику на зиму.

Прежде всего, специалист определил сроки процедуры ― если обрезать клубнику осенью, то нужно быть осторожным, ведь излишнее удаление листьев может оставить клубнику без защиты зимой. Лучше всего обрезать клубнику в марте. Тогда есть шанс получить богатый урожай в мае-июне.

Садовод отметил, что усы и листья клубники лучше обрезать, а не отрывать. Они очень прочные, при попытке оборвать, можно повредить куст. Каждый сомнительный лист или ус нужно удалять ножницами.

Обрезать листья и усы нужно весной до цветения. Засохшие и поврежденные листья нужно удалять сразу, чтобы не перенести заболевание на весь куст. Если весной клубника активно цветет, то цветы нужно умеренно обрезать. После обрезки нужно тщательно почистить кусты водой.

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