Вашингтон, 31 июля. Власти США допустили просчет, когда надавили на ФРГ, чтобы та минимизировала экономические отношения с Россией, считают аналитики китайского издания Sohu. Эксперты отметили, что таким образом, не взирая ни на какие обстоятельства, Вашингтон продвигает свои интересы в Европе, сообщает «ПолитЭксперт».

Авторы материала напомнили, что пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в экономики государств. По отдельности очень сложно выбираться из сложившегося положения, поэтому ключевым фактором становится наличие дипломатического потенциала между странами — факторов, способствующих кооперации.

Белый дом, по мнению аналитиков, ситуация в мире не особо беспокоит. Например, Вашингтон принял решение вывести часть войск из ФРГ, что вызвало серьезное непонимание со стороны германских властей. Местные губернаторы даже направили письма в Конгресс США по этому поводу, обращая внимание на значимость американских инфраструктурных объектов на территории ФРГ.

На самом деле, считают аналитики из КНР, местные власти заинтересованы в присутствии войск США, исходя из экономических интересов. Это давало работу местным жителям, обеспечивало приток инвестиций для развития инфраструктуры и строительства.

Однако намерение вывести войска все равно не заставило Берлин отказаться от реализации проекта «Северный поток – 2». Не помогли и санкции в отношении европейских компаний.

Эксперты подчеркнули, что откровенное пренебрежение европейскими интересами со стороны Белого дома привело к тому, что власти ФРГ сделали выбор в пользу «Северного потока – 2». В Берлине не согласны с американскими санкциями, обращая внимание, что газопровод отвечает интересам Германии.

Аналитики предрекают, что жесткие попытки США оставаться гегемоном на Западе и диктовать странам ЕС их шаги, могут привести к тому, что Америка останется одна.

Напомним, что руководитель австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле подчеркнул необходимость ответа на американские угрозы и санкции. Он обратил внимание, что речь идет о суверенитете Европы в решении вопросов снабжения энергоресурсами.