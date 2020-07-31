 Кинолог рассказал, что собак могут использовать для выявления коронавируса

Москва, 31 июля. Собак в будущем могут использовать для определения людей с симптомами коронавируса. Об этом рассказал кинолог Владимир Уражевский.

По его словам, собаки способны определять коронавирус с точностью до 94%. Как уточнили специалисты из Ганноверского университета после проведенного исследования, во время разных болезней, в том числе и при коронавирусе, выделяются определенные запахи, которые может учуять собака.

Уражевский подчеркнул, что к примеру, у человека с больной печенью выделяется запах, напоминающий ацетон, который может почувствовать даже другой человек.

Как пишет издание Nation News, по мнению специалиста, собаки могут стать одним из основных «способов» определения коронавируса, например при входе в массовые места.

«Обучение одной собаки стоит намного дешевле, чем один аппарат. За деньги одного аппарата можно научить десять собак распознавать определенные заболевания. Например, раковые заболевания на ранней стадии собака может определять, проблемы с щитовидной железой», — сказал он.

Напомним, опасным последствием перенесенного коронавируса может быть ухудшение или потеря слуха в течение двух месяцев после выздоровления.

Опрос показал, что 13,2% пациентов, выписанных из больницы Уизеншоу в Манчестере, пожаловались на ухудшение слуха после перенесенного коронавируса. Профессор аудиологии Манчестерского университета Кевин Манро обратил внимание, что такие вирусы, как корь, паротит и менингит, могут приводить к потере слуха, а коронавирусы могут повредить нервы, которые несут информацию в мозг и из него.