Что такое Курбан-Байрам и как его празднуют

Курбан-байрам (или по-арабски Ид аль-Адха) переводится как «праздник жертвоприношения». В этом году мусульмане отмечают его с 31 июля по 3 августа. Это одно из главных религиозных торжеств, которое напоминает верующим о преданности человека Богу и о милосердии Бога к человеку.

Что означает Ид аль-Адха

Название праздника отсылает нас к истории о пророке Аврааме, к которому во сне пришел архангел Гавриил с неутешительной вестью о том, что Всевышний велит тому принести в жертву сына. Речь шла о старшем сыне Исмаиле. И Ибрагим, несмотря на то, что очень любил своего ребенка, все-таки согласился принести его в жертву, решив, что любовь к Богу важнее. Да и сам Исмаил был готов умереть по Его воле. Однако когда дело было почти сделано, Аллах остановил Авраама — его нож более не мог резать, а жертва сына была заменена бараном.

Об этом испытании написано в 37 суре Корана «Выстроившиеся в ряд».

Особенности праздника

Курбан-байрам знаменует собой конец хаджа — пятидневного паломничества, которое хоть раз в жизни обязан совершить каждый мусульманин (если, конечно, у него есть физические и финансовые возможности для этого).

К слову, мусульмане пользуются лунным календарем, а не солнечным. Он состоит из 12 лунных месяцев и содержит примерно 354 дня. Поэтому каждый год праздники встречают не в один установленный день, а в разные.

После праздничной молитвы верующие в память о подвиге Авраама закалывают барана (можно также принести в жертву верблюда, козу, корову или буйвола). Во многих странах мусульманского мира существуют специальные рынки, где можно купить животное. Сегодня в связи с пандемией в таких странах, как Индия и Бангладеш барана можно приобрести в интернете через приложение с доставкой.

У обряда жертвоприношения есть строгие правила. Животные должны быть определенного возраста, у них не должно быть болезней или каких-либо серьезных недостатков, портящих мясо.

К жертве надо быть милосердным — нельзя издеваться над животным, проявлять агрессию. Надо относиться к нему с жалостью, и тогда, как говорил Пророк, Бог смилуется над нами. Жертва не должна видеть ножа и понимать, что с ней что-то произойдёт. Клинок должен быть хорошо заточен — опять же, чтобы животное не мучилось. Ну и наконец, у мусульманина должно быть благое намерение — все, что он делает, он делает ради Всевышнего, а не ради себя или близких.

Затем мясо распределяется между родственниками и бедняками. Продавать мясо запрещено.

Новые вынужденные правила

Из-за коронавируса многие мусульманские страны, включая Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир, объявили об ограничениях на проведение публичных собраний. Это касается и массовых молитв.