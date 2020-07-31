В России началась акция #вернимоиденьги

Проблема обманутых и оставшихся без жилья актуальна для 68 регионов России. По приблизительным оценкам, в стране насчитывается около 500 тысяч граждан из тех, кто долгие годы дожидается достройки долгожданного жилья. Примеров обмана в жилищном строительстве множество.

В августе 2018 года бежал, предположительно, за рубеж и заочно арестован глава группы застройщиков Urban Group Андрей Пучков. Без жилья остались тысячи дольщиков.

В 2019 году из Красноярска в Италию сбежал владелец компании «Реставрация» Николай Коваленко, оставив без жилья 1300 человек.

Застройщики ЖК «Тридевяткино царство» бежали в Израиль и Италию, не рассчитавшись с 1200 участниками долевого строительства.

На протяжении последних 15 лет в России сотни тысяч семей вложились в строительство жилья, но так и не дождались своих квартир.

Оставшиеся без денег и жилья люди доведены до отчаяния и готовы жить в недостроях.

Вопрос обманутых в строительстве жилья имеет такие масштабы, что государство создает специальные институты для достройки объектов, брошенных мошенниками. Возникший не так давно Фонд защиты прав граждан ведет активную деятельность в этом направлении, но его ресурсов не может хватить на достройку всего, что сейчас осталось от бежавших за границу обманщиков.

Схемы мошенничества с жильем схожи во всех регионах. Руководство застройщиков и подрядчиков приступает к сбору средств и строительству, а затем выводит деньги из строительных компаний за рубеж, где уже куплены паспорт и недвижимость, открыты счета с деньгами на безбедную старость.

Как правило, обманутые дольщики останавливаются на заявлениях в суд и полицию. Там возбуждают дело и объявляют беглецов с деньгами от застройщика в федеральный розыск. Дальше дело не идет.

Федеральное агентство новостей предлагает идти дальше, выяснять, где живут мошенники за границей и отправлять заявления и документы о мошенничестве за границу в СМИ и правоохранителям. Для этого мы создали группу во «ВКонтакте», «Одноклассниках», где будем вывешивать шаблоны документов и адреса иностранных контролирующих органов, по которым обманутые могут направлять свои жалобы на мошенников и подтверждающие документы. Тем, кто не может сделать это сам, ФАН поможет с отправкой.

Давайте мы, обманутые участники строительства жилья со всех регионов, помешаем преступникам наслаждаться нашими деньгами за рубежом. Будем добиваться заморозки счетов и широкой огласки информации о происхождении денег нуворишей-мошенников из России. Пусть они объясняют в Италии, Швейцарии, США происхождение своих денег. Государство пытается экстрадировать обманщиков, а мы не дадим им спокойно жить за наш счет за границей. Ищите нас по тегам #вернимоиденьги и #givemymoneyback и в группах социальных сетей по адресам https://vk.com/club197511118 и https://ok.ru/group/57875937296470.

О развитии нашего движения мы будем сообщать регулярно.