Американец выиграл в лотерею 2 млн долларов благодаря ошибке продавца

Москва, 31 июля. Мужчина из Детройта стал победителем лотереи после того, как продавец в магазине отдал ему совершенно другой билет, а не тот, который он просил.

Сообщается, что житель штата Мичиган остановился на автомобильной заправке, решив приобрести билет моментальной лотереи за 10 долларов.

«Продавец по ошибке дал мне билет за 20 долларов. Он предложил обменять его, но что-то подсказало мне, что нужно сохранить его. Я рад, что так и сделал! Эта ошибка принесла мне богатство», — поделился американец.

Случайный билет принес его обладателю джекпот. Сумма выигрыша составила 2 миллиона долларов.

В целях безопасности имя счастливчика не разглашается. Известно лишь, что он отказался от ежемесячных выплат, предпочтя получить единовременный платеж. Чистыми победитель на руки получил 1,3 миллиона рублей, выплатив в качестве налогов круглую сумму.

Ранее НСН сообщал, что в Ирландии местный житель сорвал джекпот размером в 49,5 миллионов евро, участвуя в розыгрыше призов EuroMillions. Данная лотерея существует с 2004 года и проводится в десяти странах Евросоюза. Выигрыш ирландца стал шестым по величине за всю историю проведения лотереи.