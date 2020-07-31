Ганичкина объяснила, как уберечь урожай от надвигающихся заморозков

Москва, 31 июля. Первые заморозки придут на территорию РФ уже 1 августа, в большинстве российских регионов прогнозируется дождливая погода с существенным понижением температуры. Садовод Октябрина Ганичкина рассказала, что овощи в открытом грунте лучше полить водой, чтобы сохранить урожай после наступления непогоды.

Заморозки в начале августа являются частым природным явлением. По словам синоптиков, надвигающиеся холода будут незначительными, однако некоторые меры для сохранения овощей и фруктов лучше принять заранее.

«Когда очень влажная почва и растут растения, то при заморозках 0 градусов или минус один градус овощи не замерзают, так как идет хорошее испарение», — рассказала Ганичкина.

В первую очередь огородница советует обратить внимание на те культуры, которые любят тепло. Так, огурцы лучше прикрывать на ночь. Она отметила, что эту процедуру нужно всегда выполнять в начале августа, передает Nation News.

«Это нужно делать даже если не будет заморозков. Прикрывать нужно нетканым белым материалом. Тыкву тоже нужно обязательно прикрыть, чтобы листья не замерзли», —пояснила садовод.

Что касается такой популярной культуры как картофель, то он легко перенесет заморозки, как и овощи в теплицах.