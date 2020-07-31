Ученые назвали опасное для здоровья последствие коронавируса

Москва, 31 июля. Опасным последствием перенесенного коронавируса может быть ухудшение или потеря слуха в течение двух месяцев после выздоровления. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Опрос показал, что 13,2% пациентов, выписанных из больницы Уизеншоу в Манчестере, пожаловались на ухудшение слуха после перенесенного коронавируса. Профессор аудиологии Манчестерского университета Кевин Манро обратил внимание, что такие вирусы, как корь, паротит и менингит, могут приводить к потере слуха, а коронавирусы могут повредить нервы, которые несут информацию в мозг и из него.

«Теоретически возможно, что COVID-19 может вызвать проблемы в некоторых отделах слуховой системы, включая среднее ухо или улитку. Например, слуховую нейропатию, расстройство слуха, при котором улитка функционирует, но передача [сигнала] по слуховому нерву в мозг нарушена», — объяснил ученый.

По словам Манро, к потере слуха могут привести и сопутствующие коронавирусу факторы: стресс, ношение масок и лекарства от COVID-19.

В России выявили 5482 случая заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала пандемии в стране составило 839 981. ВОЗ обвинила молодежь во всплесках пандемии. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что увеличение числа заболевших в некоторых странах мира вызвано в том числе неосторожным поведением молодежи.