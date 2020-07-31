В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

Москва, 31 июля. Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей. Аналогичные выплаты уже перечислялись россиянам в июне и июле.

Отмечается, что часть родителей не смогла получить пособие, поскольку вовремя не оформили соответствующее заявление, пишет iReactor.

Кроме того, часто возникает путаница, потому что пособия полагаются не на всех 16-летних. В связи с этим ПФР уточнил, кто имеет право на выплаты в 20 тысяч рублей, если не получали их ранее.

Первое пособие размером в 10 тысяч выплачивалось на детей, родившихся с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Во втором случае возрастные ограничения сохранялись, а выплаты автоматически начислялись тем, кто уже получил предыдущее пособие.

Ранее Минтруд РФ предложил упростить процедуру получения выплат для молодых матерей. Подготовленный законопроект касается пособий по временной нетрудоспособности в связи с беременностью. Сейчас такие пособия из своих средств выплачивает работодатель, их предлагается переформатировать и выплачивать напрямую из Фонда социального страхования. Планируется, что механизм прямых выплат с 1 января 2021 года распространится на все регионы, передает НСН.