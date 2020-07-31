Левин из «Интернов» откровенно рассказал о своем крахе

Москва, 31 июля. Сыгравший Левина в известном сериале «Интерны» Дмитрий Шаракоис рассказал в социальных сетях о своем крахе. На данный момент звезде приходится работать официантом в Лондоне, и он тяжело переживает закат карьеры.

Недавно многие СМИ рассказали об участи Дмитрия Шаракоиса, покинувшего сериал «Интерны» на пике своей популярности. Дело в том, что молодой человек не хотел становиться заложником одной роли и оставил проект в подходящий, по его мнению, момент. Однако дальнейшая карьера артиста достаточно быстро пошла под откос. После ухода из сериала Шаракоису было предложено сыграть Шурика в сиквеле «Кавказской пленницы», и артист согласился участвовать в съемках.

Изначально казалось, что вжившийся в образ «ботаника» Шаракоис идеально подойдет для этой роли, и ничего не предвещало беды. Но в конечном итоге фильм провалился, получив разгромные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Рейтинг фильма на Кинопоиске составляет 1,1 балла из десяти.

После провала артист решил переехать в Лондон и начал активно искать работу. Некоторое время ему приходилось работать на стройке, а затем артист смог устроиться официантом.

Актер обратил внимание и на поднятую в СМИ волну, ведь на его социальные сети подписалось огромное количество людей. Однако сиюминутная популярность, судя по всему, не радует звезду «Интернов». По словам знаменитости, «цунами» симпатии в скором времени закончится, и для него практически ничего не изменится.

«Уйдете и остынете вы. Так уже происходило. Никому не интересен упавший», — откровенно заметил Шарокоис.

Стоит сказать, что далеко не все коллеги по сериалу «Интерны» столкнулись с забвением и ушли в тень. Кристина Асмус продолжает актерскую деятельность и ведет весьма активную жизнь, что позволяет ей регулярно попадать на первые страницы изданий. Как сообщалось ранее, недавно в сети оценили первый оргазм Асмус после расставания с Харламовым.