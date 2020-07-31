Пушков объяснил, как Польша хочет использовать Украину в «Люблинском треугольнике»

Варшава, 31 июля. Польша может использовать Украину для того, чтобы реализовать долгожданную цель — получить выход к Черному морю. Такое мнение высказал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков, комментируя создание «Люблинского треугольника».

Напомним, что наращивать отношения в новом формате благодаря «треугольнику» намереваются власти Украины, Польши и Литвы. Кроме того, два государства будут помогать Киеву в его попытках добиться евроинтеграции. Заявление об этом главы МИД трех стран сделали 28 июля, сообщает радио Sputnik.

Также министры считают, что «Люблинский треугольник» будет способствовать развитию партнерства в экономической, финансовой и туристической сферах в Центральной Европе, сообщает «Утро.ру» .

Однако сенатор Пушков тут видит другие устремления, по крайней мере, со стороны Варшавы. Парламентарий считает, что полякам нужен выход к Черному морю.

«C помощью «Люблинского треугольника» с участием Литвы и Украины, Польша намерена выйти к Черному морю. Старая мечта польской элиты времен Пилсудского — «Польша от моря до моря», – прокомментировал сенатор.

Он также напомнил об истории, когда амбициозные планы польского руководителя Юзеф Пилсудского закончились для Варшавы трагично.