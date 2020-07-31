Москва, 31 июля. Польша выступит проводником политических интересов США в разбирательствах по российскому проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG передал в Высший суд Дюссельдорфа заявление об «активном участии» в процессе по делу об освобождении «Северного потока — 2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза. Как заявил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский, посредством активного участия в разбирательстве, концерн хочет получить возможность эффективно защищать интересы как польских фирм, так и самой Польши.

Игорь Юшков в беседе ФБА «Экономика сегодня» поделился своим взглядом на сложившуюся ситуацию. По его словам, «Польша в данном случае выступает проводником интересов Соединенных Штатов Америки».

«Кроме того, в Европе эта страна хочет быть неким окном вхождения американского сжиженного природного газа. В связи с тем, что польская сторона откровенно демонстрирует политическую лояльность к США, ей делегирована роль главного критика «Северного потока — 2», который постоянно вставляет палки в колеса», — отметил эксперт.

Он предложил вспомнить историю развития российского проекта «Северный поток — 2». Собеседник издания заметил, что «именно Польша всегда пыталась помешать его реализации на разных этапах, но действуя не в пользу своих интересов, а в интересах США». С его точки зрения, Варшава заинтересована в завершении строительства газопровода, так как страна получает часть газа из Германии.

«В настоящее время речь идет не об окончании строительства в принципе — газопровод, скорее всего, достроят полностью. Актуальным остается лишь вопрос о дальнейшем использовании «Северного потока — 2». Получится ли его загружать на полную мощность или же Российской Федерации придется разрабатывать какую-то особую схему для его вывода из-под действия газовой директивы», — резюмировал эксперт.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и ряда других стран. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.

Немецкий политолог Александр Рар ранее объяснил, как достойно ответить США за санкции по «Северному потоку — 2». По его словам, предложений бизнеса может оказаться недостаточно, чтобы ответить на американские санкции в отношении российского газопровода. Депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом «360» рассказал, почему надо защитить «Северный поток — 2» от США.