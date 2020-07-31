Разуваев объяснил, насколько далеко зайдет контроль банков над спящими счетами клиентов

Банки могут получить полный контроль над счетами своих клиентов только по решению суда — в противном случае речь идет уже о мошенничестве с их стороны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Так собеседник ФАН прокомментировал инициативу, с которой крупнейшие банкиры России обратились к Центробанку. Они хотят получить доступ к «спящим счетам» своих клиентов (так называются те из них, по которым более одного года не обновлялись идентификационные данные). Если идея будет одобрена государством, банки смогут списывать деньги со счета в пользу его обслуживания или кредита, в случае, если клиент с устаревшими данными так и не ответил на их звонки.

«Понятно, что для банкиров эта инициатива крайне хороша, — заявил Разуваев. — Однако клиенты банков вряд ли смогут разделить их радость по этому поводу. Если смотреть по справедливости, то все существующие тарифы в кредитных организациях должны исполняться в срок — с другой стороны, банки иногда внезапно меняют тарифы, и тогда они становятся крайне некомфортными для клиентов».

В том случае, если ЦБ одобрит идею банкиров, даже измененные в большую сторону без ведома пользователя услуг банка тарифы будут исполняться, отметил экономист. Вместе с тем, продолжил он, «спящих счетов» не так уж и много — обычно люди стараются быть в контакте с кредитными организациями, с которыми их связывают финансовые отношения.

«Будет ли в итоге принята инициатива и в каком именно виде — зависит от позиции Центробанка, — подчеркнул эксперт. — В общем-то банки можно понять: если клиент не выходит на связь, и менеджеры не могут до него дозвониться, то это прежде всего его собственная проблема».

Собеседник ФАН заверил нас, что контроль, который получает кредитная организация над счетом потребителя своих услуг, не абсолютен: деньги с него не могут взять и исчезнуть целиком, брошенные на удовлетворение каких-либо потребностей банка.

«Даже если держатель счета умер, у него могут быть наследники, которые, возможно, объявятся не сразу, — подметил Разуваев. — Вообще во всем мире банкирам выгодны «спящие счета», поскольку это своего рода бесплатные пассивы — однако просто забрать с них финансовые средства кредитная организация, конечно же, не может. Только если по решению суда».

Чтобы ваш счет не стал вдруг «спящим», экономист советует не отвергать общение с банком, в котором он размещен, или хотя бы просто совершать какие-нибудь манипуляции с пластиковой картой, которая к нему привязана.

«Обычно все это объединено в одну систему, — отметил эксперт. — И когда вы что-нибудь оплачиваете карточкой, пополняете ее или снимаете с нее деньги, банк видит эту активность».

Собеседник ФАН подчеркнул, что для экономики в целом эта мера будет нейтральной: у банков денег станет чуть больше, у людей — чуть меньше, однако к глобальному перераспределению благ в обществе она точно не приведет.