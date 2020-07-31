Во Вьетнаме умер первый пациент с коронавирусом

Москва, 31 июля. Первая смерть от коронавируса зафиксирована во Вьетнаме за все время распространения пандемии. Об этом сообщил вьетнамский руководящий комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19.

Отмечается, что умер пациент под номером 428. Как пишет издание Vietnam News, другие подробности о погибшем не раскрываются.

Напомним, вспышка COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге вызвана новым типом вируса, который ранее в стране не встречался. Об этом сообщается на интернет-портале правительства Вьетнама.

За последние пять дней в Дананге и близлежащих провинциях зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей. Медики отметили, что новый тип вируса более опасен и агрессивен, чем виды инфекции, выявленные во Вьетнаме ранее. Новый вирус быстрее размножается, вследствие чего пациенты быстрее переходят к тяжелому состоянию. Два пациента из четырех, у которых вирус выявили в конце прошлой недели, уже находятся на аппарате ИВЛ.

Примечательно, что до этой вспышки новые случаи коронавируса во Вьетнаме не регистрировали более трех месяцев. Как считают в правительстве страны, новый тип вируса могли завести во Вьетнам нелегальные иммигранты. По другой версии, вирус мутировал в одной из больниц Дананга, в которой проходят лечение больные COVID-19.

Власти Вьетнама уже начали эвакуацию из Дананга 80 тысяч туристов, приехавших из других провинций. Тех, кто только собирался на отдых в Дананг, перенаправят в другие курортные зоны.

Ранее Вьетнам вошел в предварительный список стран, которые в первую очередь откроются для россиян.