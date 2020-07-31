Идея Трампа о переносе выборов-2020 бьет по фейку о новом «русском вмешательстве»

Твиттер-предложение Дональда Трампа о переносе президентских выборов в США с предусмотренной действующим законодательством даты: «первый вторник после первого понедельника ноября», то есть 3 ноября, — на более поздний и пока не установленный срок, наверняка вызовет новую волну критики в адрес хозяина Белого дома со стороны политических оппонентов.

К привычному корпусу обвинений, который постоянно транслируется на всю страну и на весь мир из стана демократов глубинного государства, наверняка добавятся «нарушение американских традиций» и «трусость» перед мощной фигурой Джозефа Байдена. Последнее, впрочем, не точно, поскольку съезд «синих», перенесенный пока на 17 августа, теоретически, может избрать официальным кандидатом от своей партии и не 77-летнего экс-вице-президента, а совсем другую политическую фигуру.

И некая доля истины в подобных утверждениях будет. Согласно большинству социологических опросов избирателей, Байден лидирует не просто уверенно, но с растущим отрывом от Трампа. Но есть несколько подводных камней, не позволяющих принимать этот поток цифр всерьез.

Во-первых, подавляющее большинство таких опросов проводится структурами, которые финансируются как раз глубинным государством. То есть они ангажированы и поэтому могут в режиме нон-стоп гнать нужную цифру. В нынешних условиях способов сделать это — превеликое множество. Самый простой — используя базы Big Data, сделать выборку респондентов не вполне случайной, опрашивая, например, 70% людей, про которых заведомо известно, что они поддерживают Демократическую партию, и всего 30% сторонников «Большого Дональда». После чего такую фальсификацию выдать за истинный глас народа.

Во-вторых, нынешнее лидерство Байдена не отрицают и прореспубликанские социологические структуры — но в их опросах разрыв между основными кандидатами вовсе не выглядит какой-то непреодолимой пропастью.

В этой связи можно напомнить, что четыре года назад подавляющее большинство экспертов, опираясь на данные соцопросов, сулили победу Хиллари Клинтон. И она действительно обошла Трампа почти на 3 миллиона голосов избирателей. Только вот почти все эти голоса были сосредоточены в 20 штатах из 50, а за Трампа высказались 30 штатов (голосования в федеральном округе Колумбия и во 2-м округе штата Мэн на общую картину не повлияют).

В процентах это выглядело так: 46,1% у Трампа против 48,2% у Клинтон. Но итог — 304 выборщика за кандидата республиканцев и всего 227 — за кандидата демократов. А сама «Бастинда»-Хиллари превратилась в политического зомби, с тех пор выедающего всему миру мозги байками про «русских хакеров», которые каким-то образом вмешались в выборы, отобрав у нее заслуженную и бесспорную победу.

Трамп и сегодня, после четырех лет президентства, имеет рейтинг поддержки около 46%, так что старая сюжетная линия может повториться и с Байденом — причем не в трагической, а в комической форме. Даже если репер Канье Уэст, счастливый супруг Ким Кардашьян, который зарегистрировался в качестве независимого кандидата в президенты США, не будет в качестве спойлера отбирать у «спящего Джо» миллион-другой голосов своих поклонников, а снимет свою кандидатуру за малую мзду.

Наконец, в-третьих, Трамп — известный политический тролль минимум 45-го уровня, который слова в простоте не скажет, тем более через Twitter. И если ему начнут предъявлять нарушение политических традиций, то он вполне может спросить, является ли политической традицией США голосование по почте без получения открепительных листов, за что ратуют его противники. И что открывает безграничный простор для фальсификаций голосования.

В случае же ссылки оппонентов на коронавирусную инфекцию наверняка последуют шах и мат: мол, а я о чем говорю? О том, как лучше всего совместить безопасность избирателей со свободой и достоверностью их волеизъявления. Ведь вторая волна COVID-19 уже предсказывается (или готовится?) как раз на осень. А заболеваемость и смертность от этой инфекции взлетели вверх как раз после начала массовых BLM-акций, инспирированных противниками Трампа. И кто же после этого по-настоящему заботится о простых американцах, в том числе афроамериканцах?

Плюс, в качестве дополнительного бонуса, предложение Трампа выбивает почву из-под ног у версий о новом «Рашагейте». Ведь теперь мифические «русские хакеры» теряют временные и целевые ориентиры для своей вредоносной деятельности. Они-то, в ватниках и валенках, небось, планировали 3 ноября поддержать Трампа всеми силами теплого лампового Рунета. А теперь, после его твита, что им, бедолагам, делать? И зачем Трампу вообще предлагать перенести выборы, коль скоро, по мысли адептов «Рашагейта», «тролли» нарисуют ему победу?

В общем, задал Трамп оппонентам задачку-ловушку. В том числе — на отвлечение внимания. Посмотрим, как они будут с ней разбираться. А пока у них мозги и руки будут заняты, «Большой Дональд» может заняться чем-то еще полезным для себя.