ОБСЕ игнорирует нарушения перемирия со стороны ВСУ в ЛНР

Луганск, 31 июля. Наблюдатели ОБСЕ в Луганской Народной Республике проигнорировали и не внесли в свой суточный отчет за 30 июля три грубых нарушения перемирия со стороны военизированных формирований, подконтрольных Киеву.

«В Луганской области третий день подряд СММ [специальная мониторинговая миссия] не зафиксировала нарушений режима прекращения огня», — говорится в отчете номер 180/2020 от 30 июля.

Между тем, представители ЛНР в Совместном центре координации и контроля (СЦКК) зафиксировали три обстрела территории республики со стороны противника из гранатометов различных моделей — ручного противотанкового гранатомета, подствольного, а также автоматического гранатомета на станке.

«За 30 июля 2020 года представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало со стороны вооруженных формирований Украины 3 нарушения режима прекращения огня. 00.20 Новотошковское — Голубовское: РПГ (1 выстрел); 00.50 Новотошковское — Голубовское: ГП-25 (1 граната); 01.45 Новотошковское — Голубовское: РПГ (4 выстрела), АГС 17(3 гранаты)», — говорится в сообщении, которое разместил у себя в Telegram-канале «Марочко live» военный эксперт ЛНР, подполковник Народной милиции ЛНР запаса Андрей Марочко.

Конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс. Сейчас большое количество людей, ставших беженцами в результате этой войны, находятся в России. Некоторые предпочли выехать на территорию Украины.

Согласно решению Минской контактной группы, с полуночи 27 июля 2020 года стороны конфликта в Новороссии обязаны соблюдать режим полной тишины, распространяющийся в том числе на стрелковое оружие, а также действия разведгрупп и использование БПЛА.

Командование Донецкой и Луганской народных республик строго запретило защитникам Донбасса открывать огонь. Такие же приказы получили украинские военные. Несмотря на это, ВСУ регулярно нарушают взятые на себя обязательства. Так, ранее обстрелам подверглась территория Донецкой Народной Республики. Кроме того, ВСУ регулярно проводят аэроразведку в ДНР и ЛНР, что также запрещено условиями перемирия.