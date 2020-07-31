Правнучка Рокоссовского назвала виновников сноса памятника маршалу в Польше

Москва, 31 июля. Ариадна Рокоссовская, правнучка знаменитого советского маршала Константина Рокоссовского, прокомментировала ликвидацию монумента предку в Польше. По мнению девушки, памятник был уничтожен в результате спланированной акции местных радикалов.

Вслед за Чехией эстафету борьбы с советским историческим наследием приняла на себя Польша. Весной этого года в Праге был уничтожен монумент маршалу Коневу, спасшего город от разрушения. Теперь стало известно о разрушении статуи Рокоссовскому, стоявшей на муниципальном кладбище на западе Польши.

Монумент был частью экспозиции, расположенной на месте захоронения солдат советской армии. Памятник был снят с постамента, и полиция некоторое время искала демонтированную скульптуру. В конечном итоге на улице был найден бюст с отколотой головой, которую правоохранителям обнаружить так и не удалось.

По словам внучки маршала, она совершенно не удивлена произошедшим. Дело в том, что руководство Польши намеренно раздувает атмосферу ненависти в стране. Теперь Варшаве приходится пожинать плоды своей деятельности.

Также Ариадна Рокоссовская обратила внимание на тот факт, что разрушение монумента было делом рук явно не одного безумца. Дело в том, что памятник слишком тяжелый и большой.

«Это были несколько людей, которыми двигала ненависть», – заключила родственница военачальника.

Как сообщает портал «Звезда» со ссылкой на Рокоссовскую, в данном случае явно действовали польские радикалы, причем не великого ума. В заключение правнучка привела цитату маршала «Те, кто не умеют хранить память о прошлом, не имеют будущего».

Стоит сказать, что польская русофобия не ограничивается войной против советских памятников. Как сообщалось ранее, Украина и Польша договорились помешать строительству «Северного потока – 2».