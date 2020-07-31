«Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию

Минск, 31 июля. Национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа» продлил приостановку полетов в Россию до 14 августа включительно. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Перевозчики, осуществляющие рейсы в Москву из Минска, — это российский «Аэрофлот» и белорусская «Белавиа» — продлили приостановку рейсов по 14 августа», — рассказали в пресс-службе.

Представительница белорусской авиакомпании отметила, что до 14 августа включительно также продлена приостановка рейсов в Санкт-Петербург и Калининград, а до 15 августа — в Краснодар и Сочи. Кроме того, до 24 октября не будут летать рейсы «Белавиа» в Воронеж, Казань и Нижний Новгород.

Ранее в связи с пандемией коронавируса белорусская авиакомпания приостановила рейсы в РФ до 31 июля включительно, затем срок был продлен до 7 августа.

Как сообщили ранее в МИД РФ, российское правительство работает над расширением списка стран, в которые россияне смогут отправиться на самолете в сезон отпусков. С 1 августа жители РФ смогут улететь в Турцию, Танзанию и Великобританию, напоминает Deita.ru.

Однако туристы и эксперты предостерегли россиян от отдыха в Турции. Некоторые, выехавшие туда в отпуск через другие страны, уже успели столкнуться с овербукингом, когда количество забронированных мест превышает реальные. Кроме того, в Турции все еще крайне неблагоприятная обстановка с точки зрения распространения COVID-19.