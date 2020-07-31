Разбившаяся в Крыму маршрутка ездила без разрешения на перевозки

Симферополь, 31 июля. Водитель маршрутного такси, попавшего в ДТП в Крыму, не имел разрешающих перевозку пассажиров документов. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

По его словам, микроавтобус зарегистрирован в Краснодарском крае.

«У него не было документов на перевозку пассажиров — ни на заказную, ну и понятно, на маршрутную. В нашем понимании это нелегальная перевозка», — заявил Карпов.

Утром 31 июля маршрутка, следовавшая из Краснодара в Севастополь, на трассе «Таврида» столкнулась с грузовиком. По предварительным данным, водитель микроавтобуса заснул за рулем, в результате ДТП девять человек скончались, еще девять получили повреждения.

Как сообщает Forpost, пострадавшие госпитализированы в Белогорскую центральную районную больницу и 6-ю горбольницу Симферополя.

Правоохранители возбудили два уголовных дела. Одно из них касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, второе — по факту нарушения ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц.