Появились кадры с места ДТП с десятью погибшими в Крыму

Симферополь, 31 июля. Кадры тяжелого ДТП с десятью погибшими опубликовала пресс-служба МВД по Республике Крым. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла рано утром на трассе «Таврида» возле поворота на село Русаковка Белогорского района в Крыму.

По имеющимся данным, маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с пассажирами ехал из Краснодара в Севастополь. Водитель не справился с управлением и врезался в «КамАЗ», стоявший на обочине.

В результате аварии погибли водитель микроавтобуса и девять пассажиров, еще четыре человека получили ранения различной степени.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), сообщает МВД по Республике Крым. В рамках следствия задействованы технические эксперты.