Курс евро побил апрельскую отметку

Москва, 31 июля. На открытии торгов в пятницу рубль потерял почти 70 копеек по отношению к евро. По данным на 10.02 по московскому времени, за европейскую валюту давали 87.35 рубля.

Последний раз евро был выше отметки 87 рублей 1 апреля.

Как уточнили специалисты, рубль заканчивает последний день июля заметным ослаблением, опустившись от апрельских отметок. Американская валюта выросла на 25 копеек, до 73,50.

Ранее во вторник курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 85 рублей (85,02) — впервые со 2 апреля 2020 года. По сравнению с показателем суточной давности зафиксирован рост почти на 96 копеек. Курс доллара подрос на 91 копейку, в сравнении с понедельником, — до 72,48.

27 июля курс евро впервые с 22 апреля текущего года преодолел планку в 84 рубля.

Финансист Александр Разуваев заявил, что не удивлен существенным ростом в последнее время курса иностранной валюты по отношению к рублю. На это есть свои весомые причины. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» рассказал, почему доллар и евро идут вверх и что будет с курсом дальше.