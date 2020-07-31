Коронавирус 31 июля: молодежь распространяет COVID-19, умерла первая заболевшая собака

В России выявили 5482 случая заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала пандемии в стране составило 839 981.

Скончался накануне 161 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 13963 летальных случая.

Из больниц по выздоровлению выписали еще 8755 пациентов, поборовших коронавирусную инфекцию. Общее число выздоровлений по стране составило 638 410.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией, произошедших в России и мире за минувшие сутки.

В России провели более 28 миллионов тестов на COVID-19

Более 28,1 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию провели в России с начала распространения болезни в стране. Под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19 находятся 257 тысяч человек.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, за сутки провели 303 тысячи тестов на выявление коронавирусной инфекции.

В США умерла первая заразившаяся коронавирусом собака

Немецкая овчарка Бадди, ставшая первой заразившейся коронавирусом собакой в США, умерла спустя месяц после выявления заболевания. Проблемы со здоровьем у семилетнего пса начались в апреле, передает журнал National Geographic.

Коронавирус выявили у Бадди в июне 2020 года. Об этом сообщила Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США. Пес умер 11 июля. Как следует из медицинской карты животного, Бадди, вероятнее всего, страдал онкологическим заболеванием.

ВОЗ обвинила молодежь во всплесках пандемии

Увеличение числа заболевших в некоторых странах мира вызвано в том числе неосторожным поведением молодежи. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Молодые люди должны принимать те же меры предосторожности для самозащиты, что и все остальные», — сказал глава ВОЗ на брифинге.

Он напомнил, что молодые люди также, как и все остальные, могут болеть COVID-19 и передавать вирус другим.