Стюардесса назвала непригодный для питья в самолете напиток

Москва, 31 июля. Стюардесса рассказала, какие напитки можно назвать особенно непригодными для питья на борту самолета.

Бортпроводница в своем блоге назвала таковыми газированные напитки. Дело в том, что такие жидкости на больших высотах становятся еще более газированными. Стюардесса добавила, что насыщающий их углекислый газ легче выделяется при более низком давлении воздуха в кабине. Поэтому, по ее словам, напитки даже становится трудно наливать.

«Диетическая кола наливается намного дольше, чем любой другой безалкогольный напиток или любая жидкость в воздухе», — подчеркнула автор блога.

Она рекомендовала путешественникам отказаться от газировки на борту самолета и посоветовала делать выбор в пользу воды, чтобы избежать обезвоживания организма. Кроме того, стюардесса подчеркнула, что вода должна быть обязательно бутилированной, так как в остальных случаях пассажирам могут подать некипяченую воду из-под крана.

Напомним, бывшая бортпроводница Хизер Пул написала целую книгу о работе на борту. Больше всего ее раздражало, когда пассажиры заказывали диетическую колу. Выяснилось, что напиток пенится сильнее остальных, и в этом заключается сложность.

Стюардесса Тони Луна ранее призналась, что привычка пассажиров самолетов снимать обувь во время авиаперелета — самая отвратительная. Она предупредила, что этого делать не нужно не только из-за риска распространения по всему салону неприятного запаха, но и ввиду других определенных особенностей в случае аварийной ситуации.