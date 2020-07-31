Российские эльфы посоревнуются с английскими джедаями во время переписи населения

Москва, 31 июля. В ходе всероссийской переписи населения, которая пройдет в стране в апреле 2021 года, жителям России разрешат вписывать в графу «Национальность» сказочных персонажей. Почему несколько десятков эльфов и гномов не повлияют на итоги переписи и насколько их больше в России, чем в других странах, Федеральному агентству новостей рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Один из основополагающих принципов переписи населения во всем мире — принцип самоопределения, объяснил Смелов. Переписчик обязан принимать ответы со слов респондента, не вмешиваясь в них. Даже если родители настаивают на том, чтобы записать дочку гномиком, потому что так ее называет брат (такие случаи действительно были в прошлой переписи).

«Вопросы национальности и языка не являются исключением. Соответственно, все ответы учитываются и представляются в итогах переписи, — говорит Павел Смелов. — Надо сказать, что доля таких ответов в России мизерна, особенно по сравнению с другими странами. Несколько сотен таких ответов (в среднем) на масштаб всей нашей страны не оказывают влияния на итоги. Но традиционно даже десяток таких ответов вызывает у средств массовой информации интерес зачастую больший, чем иные данные переписи».

Перепись 2010 года обнаружила в России «людей мира», «афророссиян», «джедаев», «эльфов», «готов» и даже гнома и самурая. Впрочем, несколько десятков российских джедаев или пара сотен эльфов не идут в сравнение с количеством сказочных персонажей в других странах.

«Стоит отметить, что среди других стран мы стоим далеко не на первых позициях по количеству таких видов сказочной самоидентификации, — рассказал замглавы Росстата . — В Великобритании только джедаями себя называет свыше 170 тысяч человек, а рыцарями еще несколько десятков. Российская тысяча сказочных персонажей на этом фоне выглядит не так впечатляюще».

Какие сказочные персонажи появились в России за последнюю декаду, узнаем после переписи 2021 года — в связи с коронавирусом ее пришлось перенести с октября текущего года на апрель следующего. Во время прошлой переписи аналитики Росстата отмечали, что все больше людей из числа малых коренных народов страны стали идентифицировать себя с ними и указывать в графе «Национальность».

Добавим, что в России перепись населения впервые пройдет в цифровом формате — она заявлена, как первая электронная перепись. Поучаствовать в ней можно будет через портал «Госуслуги», а переписчики будут работать с планшетами со встроенными GPS датчиками.