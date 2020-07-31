Лобода разочаровала поклонников новым клипом

Москва, 31 июля. Певица Светлана Лобода анонсировала новый клип, который позднее был залит на YouTube. Композиция под названием «Boom Boom» была создана с рэпером Pharaoh. Вот только даже короткое видео фанаты Лободы оценили противоречиво. Некоторые фолловеры были разочарованы.

На кадрах певица была заснята на тусклом красноватом фоне в кожаном наряде и весьма коротком. Один из пользователей рекомендовал девушке не снимать подобного рода ролики.

«Светлана, не снимайте, пожалуйста, больше такое. Не разочаровывайте страну. Мы вас любим и ждем новых красивых песен и клипов!» — обратился фанат.

Кто-то посчитал клип странным, отметив, что смотреть его неприятно.

«Клип неудачный и песня тоже трэш», — оценила поклонница.

«Ужасное разочарование. Клип наимерзейший», — написала пользователь.

Некоторые фолловеры назвали клип «хренью» и «мерзостью».

Однако у Лободы есть и очень преданные фанаты, которые подчеркнули, что певица все равно прекрасна, как всегда. По их мнению, в этом клипе она смотрится отлично. Одна из подписчиц выразила мнение, что клип хороший, но не все его могут понять.