Бабкину высмеяли за излишний фотошоп

Москва, 31 июля. Российская эстрадная певица Надежда Бабкина присоединилась к всемирному челленджу в поддержку женщин #womensupportingwomen. Однако новый снимок исполнительницы народных песен вызвал насмешки среди пользователей Instagram.

На черно-белом фото Бабкина сидит на стуле, одетая в стильный костюм, на фоне роскошного убранства своего дома. Ее образ дополняют дорогие аксессуары и яркий макияж.

В описании фото артистка передала эстафету челленджа своим коллегам Наташе Королевой, Аните Цой и Любови Успенской.

«Девчата, готовьте ч/б фотки и вперед!» — написала Бабкина.

Однако большинству подписчиков певицы новый снимок их кумира пришелся явно не по душе. Все потому, что на кадрах 70-летняя исполнительница выглядит на 30 с лишним. Поклонники высмеяли Бабкину за чрезмерное увлечение фотошопом.

«Ну с каждой новой фоткой ну прямо все больше и больше фотошопа — надо уже остановиться», «Фотошопу нет предела!», «300 лет тому назад», — раскритиковали фото фолловеры.

Ранее «Культуромания» сообщила размеры заработков Бабкиной. Стоимость одного рекламного контракта со знаменитостью может достигать 2 миллионов рублей, а годовое сотрудничество будет стоить 15 миллионов рублей. За продвижение в социальных сетях исполнительница берет от 200 тысяч рублей.