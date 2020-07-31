Калашников: Россия может начать поставки оружия в Донбасс в ответ на помощь США Киеву

Москва, 31 июля. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предполагает, что Россия может начать поставлять оружие в Донбасс в ответ на военную помощь Киеву со стороны США.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в сенат США внесли законопроект, согласно которому Вашингтон должен ежегодно выделять 300 миллионов долларов на военную помощь Киеву.

«Я считаю, что выделение в США 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять — ДНР и ЛНР», — заявил Калашников.

По мнению парламентария, если какая-либо страна начинает поставлять летальное оружие одной из сторон внутриукраинского конфликта, то Москве «ничего не остается», как защитить другую сторону. Калашников утверждает, что такую защиту можно обеспечить не войсками, а ответными поставками оружия.

«В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально», — считает глава думского комитета.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, после чего на востоке страны началась гражданская война. Несмотря на достигнутые соглашения о перемирии, регулярно фиксируются обстрелы республик Донбасса со стороны ВСУ.