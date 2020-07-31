Москва, 31 июля. Президент России Владимир Путин предложил вручать новое издание Конституции РФ вместе с паспортом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции Российской Федерации в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина Российской Федерации гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации», — указано в списке поручений президента по итогам встречи с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Ответственным за данное распоряжение назначено правительство, доложить о выполнении поручения необходимо до 1 октября 2020 года.

Напомним, внести поправки в Конституции РФ Владимир Путин предложил во время обращения к Федеральному собранию в январе 2020 года. Изменения были приняты только после завершившегося 1 июля общероссийского голосования, на котором поправки поддержали более 70% избирателей.