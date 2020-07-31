Путин поручил правительству оптимизировать процесс получения гражданства

Москва, 31 июля. Лидер России Владимир Путин дал поручение кабмину до 1 октября подготовить пакет предложений, направленных на оптимизацию получения иностранцами российского гражданства.

Поручение было дано по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в российскую Конституцию, сообщается на сайт Кремля.

Президент считает, что правительство должно проанализировать действующие процедуры, связанные с предоставлением гражданства. Речь идет о механизме подачи заявлений, ценах на услуги профильных организаций. Путин подчеркнул, что пакет мер должен включать в себя устранение административных барьеров с целью снижения суммы расходов для иностранцев в процессе получения гражданства.