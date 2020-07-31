Украинские дипломаты дискредитировали себя перед Москвой, Парижем и Берлином

В процессе мирного урегулирования в Донбассе, похоже, наступает катарсис — российская сторона прямо заявила, что больше не намерена вести переговоры в формате советников. По крайней мере до тех пор, пока главным советником от Украины выступает глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак. По мнению экспертов, этот шаг означает одно — Москва больше не позволит Киеву «толочь воду в ступе» и изображать переговоры в «нормандском формате». Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Обнародование письма в Берлин за авторством замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, курирующего в Кремле Украину, стало в Киеве неприятной сенсацией. Козак, как человек дела, в послании помощнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель прямо назвал переговоры по Донбассу на уровне советников «бессмысленными» и предложил отказаться от этого формата.

«Со всей ответственностью заявляю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечном «спектакле», призванном имитировать бурную деятельность по урегулированию», — жестко заявил он.

Козак предложил советникам лидеров стран «Нормандии» заниматься только техническим сопровождением встреч глав государств, а вопросы «переговоров на уровне советников» передать в ведение главам МИД четырех государств. При этом он напомнил, что даже недавнее соглашение об «усиленном перемирии» в Донбассе принималось «почти без участия Франции и Германии». То есть была реализована инициатива России.

В Киеве жесткое послание Дмитрия Козака восприняли практически как демарш. Еще бы — здесь давно, еще со времен Петра Порошенко, чиновники ОП привыкли потихоньку, подмигивая американцам, вести войну на юго-востоке, но при этом много и обстоятельно «говорить о мире», а также предлагать различные варианты обхода Минских соглашений (в основном бредовые), раз в полгода-год встречаться в «нормандском формате» на уровне глав МИД, советников или помощников, долго и сытно обедать в лучших отелях Европы и при этом выглядеть записными миротворцами.

Письмо Козака в Берлин, копии которого он не забыл отправить также в Париж и Киев, вызвало на Украине оторопь — мол, как же так? Война войной, а как же поговорить? Но в Москве ясно дали понять, что больше пустой болтовни не будет. Либо выполняйте Минские соглашения, разводите войска, открывайте контрольно-пропускные пункты, принимайте поправки в конституцию, либо «говорите о мире» сами с собой.

Первым засуетился в Киеве главный пострадавший от «демарша» Козака — глава ОП Андрей Ермак. На Украине именно он до последнего времени считался «миротворцем номер один», вершителем судеб Донбасса и «человеком, который знает, как правильно говорить с Россией». Впрочем, письмо Козака наглядно показало, что никакого «секретного слова» Ермак не знает, переговоры вести не умеет, выполнять обещания — тоже. И вообще, кредит доверия Москвы этот чиновник исчерпал всего за полгода.

«Россия ведет дипломатические игры, говоря о бесперспективности дальнейших переговоров по Донбассу, — заявил глава ОП. — Переговорный процесс продолжается. Да, этот процесс сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали, а Украина заняла в нем проактивную и более жесткую позицию. Надо четко понимать мотивацию всех сторон, потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Письмо господина Козака, на мой взгляд, скорее тонкая дипломатическая игра, благодаря которой Россия хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу».

По мнению Ермака, говорить о прекращении переговоров нет смысла.

«Прошло уже четыре дня полной тишины в Донбассе, и это прямой результат работы ТКГ в Минске и «нормандского формата». Именно перемирие говорит об эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе, — считает он. — Украина сегодня находится в диалоге и стремится к результату. Да, градус переговоров может повышаться или снижаться — это дипломатия и переговорная психология. Надо спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям».

Впрочем, отметили эксперты, сам факт, что Андрей Ермак (который вообще-то не любит прессу) так оперативно отреагировал на письмо российского коллеги, говорит о том, что он занервничал. И есть от чего — своим письмом Козак не только показал, что его украинский партнер по переговорам — нулевой переговорщик, но и то, что с его мнением молчаливо согласны в Париже и Берлине. А значит, под главой ОП задымилось кресло.

Эксперты полагают, что для Дмитрия Козака последней каплей стали именно июльские переговоры в Берлине. После них украинская делегация во главе с Ермаком подписала целый ряд обязательств перед «нормандской четверкой», но после прибытия в Киев практически все их публично дезавуировала. В дипломатическом мире такие поступки воспринимаются партнерами как прямое оскорбление и, как правило, не прощаются. Люди вроде Ермака, на них решившиеся, становятся нерукопожатными. Что, собственно, и показал Козак.

Как отметил украинский политолог Игорь Гужва, поначалу письмо российского топ-чиновника многими на Украине было истолковано как то, что Россия вообще выходит из переговоров по Донбассу.

«Это, конечно же, не так. Просто Козак больше не видит смысла в дальнейших переговорах с Ермаком. А Россия больше не рассматривает его как человека, с которым Кремль хотел бы вести переговоры, — констатирует аналитик. — Отныне больше нет связки Ермак — Козак, благодаря которой в 2019 году было решено немало проблем. Например, это освобождение моряков и [украинского режиссера Олега] Сенцова, масштабные обмены пленными, «нормандская встреча» в Париже, договоренности по газу, по которым «Газпром» выплатил Украине 3 млрд долларов долга и т. д.».

По мнению эксперта, все эти действия были «авансом» Киеву со стороны России — в обмен на некие последующие шаги, которые обещал Ермак.

«О том, что именно обещал партнерам глава ОП, разговоры ходят разные. Говорят, что возобновление подачи воды в Крым или серьезное продвижение в мирном процессе по Донбассу. Но очевидно, что ничего из этого сделано не было. Даже чисто «косметические» подвижки вроде создания Консультативного совета по Донбассу в Киеве зарубили. Причем сделали это весьма цинично и трусливо. «Звоночки» о недовольстве выполнением обещаний Украиной поступали из Москвы уже давно. Но теперь Козак дал прямым текстом понять, что с Ермаком ему говорить больше не о чем», — сообщил Гужва.

По его словам, из этого следует, что никаких авансов Зеленскому от России, на которые тот рассчитывал перед местными выборами, больше не будет.