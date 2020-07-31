Украинские дипломаты дискредитировали себя перед Москвой, Парижем и Берлином

В процессе мирного урегулирования в Донбассе, похоже, наступает катарсис — российская сторона прямо заявила, что больше не намерена вести переговоры в формате советников. По крайней мере до тех пор, пока главным советником от Украины выступает глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак. По мнению экспертов, этот шаг означает одно — Москва больше не позволит Киеву «толочь воду в ступе» и изображать переговоры в «нормандском формате». Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.
Обнародование письма в Берлин за авторством замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, курирующего в Кремле Украину, стало в Киеве неприятной сенсацией. Козак, как человек дела, в послании помощнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель прямо назвал переговоры по Донбассу на уровне советников «бессмысленными» и предложил отказаться от этого формата.
«Со всей ответственностью заявляю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечном «спектакле», призванном имитировать бурную деятельность по урегулированию», — жестко заявил он.
Козак предложил советникам лидеров стран «Нормандии» заниматься только техническим сопровождением встреч глав государств, а вопросы «переговоров на уровне советников» передать в ведение главам МИД четырех государств. При этом он напомнил, что даже недавнее соглашение об «усиленном перемирии» в Донбассе принималось «почти без участия Франции и Германии». То есть была реализована инициатива России.
В Киеве жесткое послание Дмитрия Козака восприняли практически как демарш. Еще бы — здесь давно, еще со времен Петра Порошенко, чиновники ОП привыкли потихоньку, подмигивая американцам, вести войну на юго-востоке, но при этом много и обстоятельно «говорить о мире», а также предлагать различные варианты обхода Минских соглашений (в основном бредовые), раз в полгода-год встречаться в «нормандском формате» на уровне глав МИД, советников или помощников, долго и сытно обедать в лучших отелях Европы и при этом выглядеть записными миротворцами.
Письмо Козака в Берлин, копии которого он не забыл отправить также в Париж и Киев, вызвало на Украине оторопь — мол, как же так? Война войной, а как же поговорить? Но в Москве ясно дали понять, что больше пустой болтовни не будет. Либо выполняйте Минские соглашения, разводите войска, открывайте контрольно-пропускные пункты, принимайте поправки в конституцию, либо «говорите о мире» сами с собой.
Первым засуетился в Киеве главный пострадавший от «демарша» Козака — глава ОП Андрей Ермак. На Украине именно он до последнего времени считался «миротворцем номер один», вершителем судеб Донбасса и «человеком, который знает, как правильно говорить с Россией». Впрочем, письмо Козака наглядно показало, что никакого «секретного слова» Ермак не знает, переговоры вести не умеет, выполнять обещания — тоже. И вообще, кредит доверия Москвы этот чиновник исчерпал всего за полгода.
«Россия ведет дипломатические игры, говоря о бесперспективности дальнейших переговоров по Донбассу, — заявил глава ОП. — Переговорный процесс продолжается. Да, этот процесс сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали, а Украина заняла в нем проактивную и более жесткую позицию. Надо четко понимать мотивацию всех сторон, потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Письмо господина Козака, на мой взгляд, скорее тонкая дипломатическая игра, благодаря которой Россия хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу».
По мнению Ермака, говорить о прекращении переговоров нет смысла.
«Прошло уже четыре дня полной тишины в Донбассе, и это прямой результат работы ТКГ в Минске и «нормандского формата». Именно перемирие говорит об эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе, — считает он. — Украина сегодня находится в диалоге и стремится к результату. Да, градус переговоров может повышаться или снижаться — это дипломатия и переговорная психология. Надо спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям».
Впрочем, отметили эксперты, сам факт, что Андрей Ермак (который вообще-то не любит прессу) так оперативно отреагировал на письмо российского коллеги, говорит о том, что он занервничал. И есть от чего — своим письмом Козак не только показал, что его украинский партнер по переговорам — нулевой переговорщик, но и то, что с его мнением молчаливо согласны в Париже и Берлине. А значит, под главой ОП задымилось кресло.
Эксперты полагают, что для Дмитрия Козака последней каплей стали именно июльские переговоры в Берлине. После них украинская делегация во главе с Ермаком подписала целый ряд обязательств перед «нормандской четверкой», но после прибытия в Киев практически все их публично дезавуировала. В дипломатическом мире такие поступки воспринимаются партнерами как прямое оскорбление и, как правило, не прощаются. Люди вроде Ермака, на них решившиеся, становятся нерукопожатными. Что, собственно, и показал Козак.
Как отметил украинский политолог Игорь Гужва, поначалу письмо российского топ-чиновника многими на Украине было истолковано как то, что Россия вообще выходит из переговоров по Донбассу.
«Это, конечно же, не так. Просто Козак больше не видит смысла в дальнейших переговорах с Ермаком. А Россия больше не рассматривает его как человека, с которым Кремль хотел бы вести переговоры, — констатирует аналитик. — Отныне больше нет связки Ермак — Козак, благодаря которой в 2019 году было решено немало проблем. Например, это освобождение моряков и [украинского режиссера Олега] Сенцова, масштабные обмены пленными, «нормандская встреча» в Париже, договоренности по газу, по которым «Газпром» выплатил Украине 3 млрд долларов долга и т. д.».
По мнению эксперта, все эти действия были «авансом» Киеву со стороны России — в обмен на некие последующие шаги, которые обещал Ермак.
«О том, что именно обещал партнерам глава ОП, разговоры ходят разные. Говорят, что возобновление подачи воды в Крым или серьезное продвижение в мирном процессе по Донбассу. Но очевидно, что ничего из этого сделано не было. Даже чисто «косметические» подвижки вроде создания Консультативного совета по Донбассу в Киеве зарубили. Причем сделали это весьма цинично и трусливо. «Звоночки» о недовольстве выполнением обещаний Украиной поступали из Москвы уже давно. Но теперь Козак дал прямым текстом понять, что с Ермаком ему говорить больше не о чем», — сообщил Гужва.
По его словам, из этого следует, что никаких авансов Зеленскому от России, на которые тот рассчитывал перед местными выборами, больше не будет.
«То есть если Зеленский реально хочет организовать встречу «нормандской четверки», то он должен осенью запустить процесс выполнения политической части Минских соглашений. Внести в Раду поправки в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса, включить туда «формулу Штайнмайера» и т. д. Только в этом случае что-то может получиться, — указывает политолог. — Теперь внутриполитические позиции Ермака, который потерял статус «главного переговорщика с Россией», резко ослабнут. А президенту стоит задуматься о поиске новой фигуры, способной заняться урегулированием. Думаю, что и недавняя отставка Кучмы с поста главы делегации в ТКГ была следствием письма Козака. Бывший президент Украины понял, что вся конструкция переговорного процесса по Донбассу рушится, и решил вовремя отойти в сторону».