ФСБ ликвидировала ячейку экстремистов в Волгоградской области

Волгоград, 31 июля. Бойцы спецназа ФСБ ликвидировали в Волгоградской области ячейку запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

В рамках оперативных мероприятий были задержаны организатор и пятеро участников подполья. В ходе обысков в домах задержанных была обнаружена в большом объеме литература экстремистского толка. Кроме того, изъяты материалы, свидетельствующие о принадлежности шестерых граждан к указанной выше организации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Напомним, что в июле сотрудники ФСБ провели серию задержаний лиц, которые состояли в террористической организации «Исламское движение Узбекистана», запрещенной в России. В трех городах были задержаны 22 человека.