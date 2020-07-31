Москва, 31 июля. Эксперты Роскачества объяснили, как правильно собирать грибы. Рекомендации опубликованы на официальном сайте организации.

Специалисты посоветовали гражданам не собирать грибы у дорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий, также важно не затягивать с их переработкой. Дело в том, что это белковый продукт, и он быстро портится. Поэтому важно отсортировать грибы и избавиться от сомнительных, червивых и дряблых сразу же в день их сбора.

В Роскачестве указали, что съедобными грибами являются белый, груздь и рыжик обыкновенный, но важно их тщательно очистить от земли и промыть. Эти грибы можно использовать для приготовления блюд без предварительного отваривания. Эксперты посоветовали добавлять их в рацион только тем людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом.

Специалисты дали несколько советов и при покупке грибов. Если они свежие, то место их сбора, способ и время хранения остается под вопросом, указали в организации.

«Например, в корзине грибника могут оказаться шляпки грибов без ножек — так есть вероятность спутать съедобные грибы с несъедобными», — подчеркнули в Роскачестве, добавив, что законсервированные в домашних условиях грибы могут привести к ботулизму.

Эксперты Роскачества предупредили о ядовитых двойниках, которые есть у съедобных грибов, поэтому нужно быть предельно внимательными и аккуратными при их сборе. К примеру, в случае с белым грибом — все просто. Его мякоть должна пахнуть приятно, или запах может отсутствовать вообще. При срезе на мякоти появляется белый или кремовый цвет. Внутренняя сторона шляпки может быть белого, желтоватого или оливкового оттенка. Другие цвета говорят о том, что найденный гриб является ядовитым.

О самых грибных местах Подмосковья — читайте в материале РИАМО.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее развеял мифы о пользе лесных грибов. По его словам, их польза сильно переоценена, и вместе с ними в организм могут попадать различные вредные вещества.