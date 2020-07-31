Путин поручил поддержать россиян, лишившихся банковских вкладов

Москва, 31 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки граждан, которые лишились банковских вкладов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию РФ.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Доложить о выполнении поручения главе государства должны до 1 октября текущего года.

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