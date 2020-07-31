Безпалько объяснил, почему не верит «готовому к компромиссам по Донбассу» Кравчуку

Кравчук не несет ответственности за свои заявления, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой делегации Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о «готовности идти на компромиссы» в вопросе разрешения конфликта в регионе.

«Миссия одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы», — сказал он.

При этом экс-президент Украины не стал уточнять, о каких именно компромиссах идет речь. Касаясь вопроса особого статуса Донбасса, Кравчук подчеркнул, что будет выступать за переход к конкретным действиям.

«Чтобы это было управление, приносящее пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они хозяева своей земли», — заявил он.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предостерегает представителей Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе от слепой веры заявлениям Кравчука.

«Не верю ни одному его слову, никогда и ни в чем. Кравчук — это мастер интриги, мастер бюрократической игры. Ну какой он дипломат? Какой он переговорщик, тем более с Донбассом? Это первый националистический президент Украины, при котором страна погрузилась в пучину экономического кризиса и при котором начались интенсивные процессы украинизации. Как только поменяется ситуация, как только выступят какие-нибудь праворадикалы, Кравчук тут же поменяет точку зрения и будет говорить, что нужно требовать от Донбасса возвращения в единую Украину. Не верю ни одному его заявлению от слова совсем. Помимо всего прочего Кравчук за свои слова не несет никакой ответственности. Пару лет назад он говорил о необходимости федерализации Украины, ну что, привело это к федерализации или к какой-либо трансформации украинского государства? Нет», — утверждает аналитик.

По мнению собеседника ФАН, смена главы украинской делегации на переговорах контактной группы по Донбассу — «лишь смена вывески».

«В экспертной среде есть мнение, что [Леонид] Кучма ушел, потому что отображал интересы своего зятя [Виктора] Пинчука, которого он сделал миллиардером во время двух своих сроков и который связан с демократической партией США. Сейчас позиции демпартии на Украине пошатнулись, поэтому Кучма из переговорной группы ушел, а Пинчук собирается покидать Украину. Но поскольку это все пока на уровне слухов, подтвердить все это или сказать, что это все именно так, пока невозможно», — заключил Безпалько.

Напомним, накануне Леонид Кравчук заявлял, что одним из компромиссов по Донбассу могло бы стать создание в регионе свободной экономической зоны. Однако, по его словам, в вопросах границы, суверенитета, потери независимости или территориальной целостности Украины компромиссов быть не может.

С апреля 2014 года власти Украины ведут военную операцию против народных республик Донбасса, заявивших о независимости после кровавого государственного переворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.