В Сочи водитель вышвырнул из авто женщину с тремя детьми из-за шума

Москва, 31 июля. Чудовищным скандалом обернулась поездка на юг для женщины с тремя детьми. Путешественница решила воспользоваться сервисом поиска попутчиков и пожалела об этом, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что путешествие с водителем, которого женщина нашла через приложение для поездок BlaBlaCar, было очень недолгим. Мужчина должен был подвезти семью до Сочи, однако в пути между ним и пассажиркой возник конфликт. Водитель просто вышвырнул попутчицу и ее несовершеннолетних детей из авто. Вероятной причиной неадекватного поведения мужчины стал шум, который издавали маленькие пассажиры.

Однако женщина заранее указывала в приложении сервиса, что в машине поедут дети. Она также сделала полную предоплату поездки, переведя на счет водителя две тысячи рублей.

Женщина потребовала возврата денег, но водитель просто выкинул все вещи из автомобиля и уехал, оставив мать с детьми посреди трассы. Женщина обратилась в правоохранительные органы, чтобы восстановить справедливость.

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