Фанаты раскритиковали Каменских за отсутствие фигуры и скромности

Москва, 31 июля. Певица Настя Каменских, одетая в белый купальник, опубликовала для поклонников в Instagram новое видео. Некоторые оценили красоту и грацию девушки, но были и те, кто нашел, к чему «придраться».

«Я бываю разной, но сегодня я chicabamboni, а какая chica ты?» — подписала видео певица.

Далеко не во всех комментариях фанаты восторгались красотой девушки и «зачетной» фигурой. По мнению одного из фолловеров, Каменских неправильно носит бикини, сильно высоко натянула трусы.

«Зачем трусы на уши тянуть? Ощущение, что аж от ушей до колен», — обратил внимание пользователь.

Что касается фигуры, то вкусы совпали не у всех. По мнению нескольких фанатов, у девушки нет груди, зато слишком широкие бедра.

«Сисек нет, талии нет, бедра широкие, рост маленький! Зачем такие трусы надевать — танцевать и подчеркивать свою некрасивую фигуру!» — выразил мнение пользователь Instagram.

Некоторые фолловеры констатируют, что звезды теряют чувство скромности и вместо хороших песен почти открыто демонстрируют свое тело.

«В начале карьеры Настя очень нравилась, нравилось именно творчество, сейчас сплошные голые попы. Неужели нельзя оставаться просто творческим человеком и красивой женщиной, обязательно весь свой срам выносить на показ?» — посетовал подписчик.

«А что, петь разучилась?» — поинтересовался пользователь.

«Скромнее надо быть, вы не порнозвезда», — посоветовал фанат.

Добавим, что недавно фанаты восторгались фотографиями певицы, сделанными во время отпуска в Турции.