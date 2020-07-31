Лондон заявил, что видит в РФ «значительную угрозу»

Лондон, 31 июля. Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию страной, представляющей «значительную угрозу».

Так политик ответила на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона к британскому правительству.

«Отслеживание и реагирование на эту «угрозу» входят в число главных приоритетов Министерства обороны», — подчеркнула она.

Как пишет RT, Министерство обороны отслеживает разработку всех новых российских судов, которые вводятся в строй.

Ранее власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника и отметили важность пересмотра внешней политики Соединенного Королевства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке издания прокомментировал действия России и Китая в космосе. Он увидел в испытаниях российского спутника «угрозу, которую представляет Россия для нашей национальной безопасности».

Это, как считает Уоллес, только подчеркивает важность пересмотра политики во внешнеполитической деятельности, безопасности, обороны и развития, которую сейчас проводит британское правительство.

Председатель комитета по обороне парламента страны Тобиас Элвуд призвал разработать стратегию противодействия угрозе британским спутникам, которая якобы исходит от России. Он убежден, что такие разработки несут угрозу для системы GPS, и ее потеря помешает навигации.