Карасев назвал одного из главных кандидатов на смену Зеленскому

Москва, 31 июля. Политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев назвал одного из из главных кандидатов на замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политолог уверен, что председатель Верховной рады страны Дмитрий Разумков способен занять президентское кресло. Карасев пояснил, что тот уравновешенный и спокойный, а украинцы устали от шума и скандалов на улицах и в телевизионных эфирах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своим мнением Вадим Карасев поделился в эфире телеканала ZIK. С его точки зрения, «конкурентами президента Украины Владимира Зеленского на выборах могут стать политики из новой поколения 40–45-летних».

«Разумков соответствует таким ожиданиям. Уровень доверия у него достаточно высокий и достаточно пристойный баланс доверия/недоверия. Но хотя пока говорить, что он уже состоявшийся политик, рано, мы вынуждены рассматривать Разумкова как одного из вероятных кандидатов на должность президента», — считает директор «Института глобальных стратегий».

Карасев указал, что у Разумкова еще нет опыта кулуарной и публичной политики. Многие граждане Украины ждут уравновешенных, корректных и нормальных политиков. По словам эксперта, «Зеленский частично соответствует этому запросу, но <…> пошло разочарование».

«Я бы сказал, что Разумков — это второй Зеленский, которого наделяют такими качествами и свойствами, которых не хватает сегодня Зеленскому», — резюмировал Карасев.

Политолог Сергей Михеев ранее заявил, что среди националистов на Украине нет достойных людей, которые могли бы подойти на роль «действительно умного диктатора», необходимого после президентства Владимира Зеленского. С точки зрения эксперта, сейчас Украина нуждается в человеке, который обладает силой воли и смог бы провести «серьезнейший аудит всех этих псевдооснов современной украинской государственности».