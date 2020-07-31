Москва, 31 июля. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства отметил вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога на территории РФ. Путин подчеркнул, что Курбан-байрам является значимым для каждого мусульманина праздником, он символизирует «верность высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближним, которые лежат в основе священного Корана».

«Отмечу, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе», — заметил президент России.

Курбан-байрам или Ид аль-адха — один из важнейших праздников в исламе. Курбан-байрам посвящен событию, описанному в священных книгах всех авраамических религий. Речь идет о жертвоприношении, совершенном по велению Всевышнего ветхозаветным пророком Авраамом. В исламе речь идет о принесении в жертву пророком Ибрахимом (Авраамом) своего старшего сына Исмаила, прародителя арабов. Об истории праздника, традициях и правилах хаджа — читайте в материале Федерального агентства новостей.