Два теста Сафронова на коронавирус оказались отрицательными

Москва, 31 июля. Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова могут в ближайшее время перевести из одиночной карантинной камеры в обычную — оба теста на коронавирус дали отрицательный результат, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после разговора с начальником СИЗО «Лефортово», Сафронов чувствует себя нормально. Российский омбудсмен уточнила, что будет и дальше контролировать этот вопрос.

Напомним, 27 июля обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Сафронов был изолирован в СИЗО «Лефортово» с подозрением на COVID-19.

Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. По версии ФСБ, в 2012 году его завербовала чешская спецслужба, по заданию которой в 2017 году он передал ее представителю информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что обвинения в адрес Сафронова не имеют отношения к его журналистской деятельности.